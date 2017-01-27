Ю.Джима: это первая гонка "на ноль" за весь сезон

"Мысли о том, что я могу показать высокий результат, конечно, были. Здесь, наверное, впервые в гонке, я находилась среди лидеров, так что шансы, естественно, были. Но когда гонка началась и все стреляли в ноль, у меня с появились сомнения. тогда я подумала о том, что сегодня на рубежах нужно работать только чисто, только тогда я могу оказаться в топ три... Честно, сама не знаю, как удалось сегодня, наконец, отстреляться чисто... за весь сезон это первая гонка "на ноль", - сказала Ю.Джима.

Также она добавила, что на последнем кругу пытались сделать отрыв как можно больше.

"На последнем круге разве у меня было большое преимущество?! Честно, ни о чем не думала. Мне нужно было бежать к финишу, и нужно было сделать отрыв больше, потому что завтра гонка преследования", - подчеркнула биатлонистка.

Как сообщал УНН, Украинка Ю.Джима завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону.