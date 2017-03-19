Ю.Джима посіла восьме місце в світі за підсумками біатлонного сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Українська біатлоністка Юлія Джима посіла восьме місце в загальному заліку Кубка світу, закінчивши сезон з кращим результатом у своїй кар’єрі, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
У заключній жіночій гонці сезону, а саме мас-старті, наша співвітчизниця замкнула топ-10 (1+0+0+0 промахи з вогневого рубежу), поступившись 34,5 с переможниці — норвежці Тіріл Екхоф.
Таким чином зі 632 очками Ю.Джима обігнала німкеню Франціску Хільдебранд на 11 пунктів та зайняла 8-й рядок.
Великий Кришталевий глобус (переможниця сезону) дістався німкені Лаурі Дальмайєр (1211 балів), далі розмістилася чешка Габріела Коукалова (1089) та Кайса Макаряйнен (971).
До вашої уваги становище інших українок за підсумком сезону 2016/17:
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- 33 місце — Олена Підгрушна (247 пунктів)
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- 37 — Анастасія Меркушина (190)
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- 41 — Ірина Варвинець (175)
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- 75 — Юлія Журавок (37)
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- 79 — Валентина Семеренко (24)
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- 82 — Яна Бондар (23)
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- 100 — Ольга Абрамова (3).
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Як повідомляв УНН, за підсумками індивідуальної гонки Ю.Джима піднялася на 8-му сходинку загального заліку Кубку світу.