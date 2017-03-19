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Ю.Джима заняла восьмое место в мире по итогам биатлонного сезона

Ю.Джима заняла восьмое место в мире по итогам биатлонного сезона

Киев • УНН

 • 8624 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Украинская биатлонистка Юлия Джима заняла восьмое место в общем зачете Кубка мира, закончив сезон с лучшим результатом в своей карьере, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

В заключительной женской гонке сезона, а именно масс-старте, наша соотечественница замкнула топ-10 (1 + 0 + 0 + 0 промахи с огневого рубежа), уступив 34,5 с победительницы - норвежке Тирил Екхоф.

Таким образом из 632 очками Ю.Джима обогнала немку Франциску Хильдебранд на 11 пунктов и заняла 8-ю строчку.

Большой Хрустальный глобус (победительница сезона) достался немке Лауре Дальмайер (1211 баллов), далее разместилась чешка Габриэла Коукалова (1089) и Кайса Макаряйнен (971).

Вашему вниманию положение других украинок по итогам сезона 2016/17:

  • 33 - Елена Пидгрушная (247 пунктов)
  • 37 - Анастасия Меркушина (190)
  • 41 - Ирина Варвинец (175)
  • 75 - Юлия Журавок (37)
  • 79 - Валентина Семеренко (24)
  • 82 - Яна Бондарь (23)
  • 100 - Ольга Абрамова (3).

Как сообщал УНН, по итогам индивидуальной гонки Ю.Джима поднялась на 8-ю строчку общего зачета Кубка мира.

Украинские Национальные Новости

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