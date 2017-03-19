Ю.Джима покращила позицію в загальному заліку Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На біатлонному стадіоні в норвезькому Холменколлені відбулася жіноча індивідуальна гонка в рамках дев’ятого етапу Кубка світу, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
Досить значний рух по проміжним відсічкам гонки здійснила найкраща з українок Юлія Джима. Стартувавши 13-ю, вона вже на першій “лежці” допустила дві помилки і відкотилася в кінець третього десятка. Але в подальшому спортсменка не дозволила собі вольностей у вигляді промахів і з четвертого рубежу вискочила 11-ю, борючись за позиції з такими топовими біатлоністками, як Кайса Макаряйнен, Лаура Дальмайер і Вероніка Віткова. У якийсь момент Ю.Джимі навіть вдалося піднятися на дев’яту позицію, але на фініш сил вже не вистачило — 11-е місце.
Домоглися прогресу і дві інших українки, піднявшись в залікову зону. Анастасія Меркушина, стартуючи 54-ю, обмежилася одним штрафним колом і фінішну лінію перетнула 36-ю. Всього на дві позиції і дві секунди відстала від неї Ольга Абрамова, якій довелося двічі заглянути на додаткові 150 метрів, і в останній для себе гонці сезону вона все-таки виборола перші кубкові очки.
Переможницею змагань стала фінська біатлоністка Марі Лаукканен, далі розмістилася чешка Габріела Коукалова та француженка Жюстін Бреза.
Зазначається, що у загальному заліку за одну гонку до закінчення Кубка світу перші чотири позиції вже залишаться непорушними: Лаура Дальмайер, Габріела Коукалова, Кайса Макаряйнен і Марі Дорен Абер.
Додамо, що 19 березня відбудуться дві останні гонки нинішнього сезону етапів Кубку світу.