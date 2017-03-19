Ю.Джима улучшила позицию в общем зачете Кубка мира по биатлону

Достаточно значительное движение по промежуточным отсечкам гонки осуществила лучшая из украинок Юлия Джима. Стартовав тринадцатой, она уже на первой "лежке" допустила две ошибки и откатилась в конец третьего десятка. Но в дальнейшем спортсменка не позволила себе вольностей в виде промахов и с четвертого рубежа выскочила 11-й, борясь за позиции с такими топовыми биатлонистками, как Кайса Макаряйнен, Лаура Дальмайер и Виткова. В какой-то момент Ю.Джиме даже удалось подняться на девятую позицию, но на финиш сил уже не хватило - одиннадцатое место.

Добились прогресса и две других украинки, поднявшись в зачетную зону. Анастасия Меркушина, стартуя 54-й, ограничилась одним штрафным кругом и финишную линию пересекла 36-ой. Всего на две позиции и две секунды отстала от нее Ольга Абрамова, которой пришлось дважды заглянуть на дополнительные 150 метров, и в последней для себя гонке сезона она все-таки получила первые кубковые очки.

Победительницей соревнований стала финская биатлонистка Мари Лаукканен, далее разместилась чешка Габриэла Коукалова и француженка Жюстин Бреза.

Отмечается, что в общем зачете за одну гонку до окончания Кубка мира первые четыре позиции уже останутся незыблемыми: Лаура Дальмайер, Габриэла Коукалова, Кайса Макаряйнен и Мари Дорен Абер.

Добавим, что 19 марта состоятся две последние гонки нынешнего сезона этапов Кубка мира.