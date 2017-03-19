Ю.Джима улучшила позицию в общем зачете Кубка мира по биатлону

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КИЕВ. 19 марта. УНН. На биатлонном стадионе в норвежском Холменколлене состоялась женская индивидуальная гонка в рамках девятого этапа Кубка мира, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Достаточно значительное движение по промежуточным отсечкам гонки осуществила лучшая из украинок Юлия Джима. Стартовав тринадцатой, она уже на первой "лежке" допустила две ошибки и откатилась в конец третьего десятка. Но в дальнейшем спортсменка не позволила себе вольностей в виде промахов и с четвертого рубежа выскочила 11-й, борясь за позиции с такими топовыми биатлонистками, как Кайса Макаряйнен, Лаура Дальмайер и Виткова. В какой-то момент Ю.Джиме даже удалось подняться на девятую позицию, но на финиш сил уже не хватило - одиннадцатое место.

Добились прогресса и две других украинки, поднявшись в зачетную зону. Анастасия Меркушина, стартуя 54-й, ограничилась одним штрафным кругом и финишную линию пересекла 36-ой. Всего на две позиции и две секунды отстала от нее Ольга Абрамова, которой пришлось дважды заглянуть на дополнительные 150 метров, и в последней для себя гонке сезона она все-таки получила первые кубковые очки.

Победительницей соревнований стала финская биатлонистка Мари Лаукканен, далее разместилась чешка Габриэла Коукалова и француженка Жюстин Бреза.

Отмечается, что в общем зачете за одну гонку до окончания Кубка мира первые четыре позиции уже останутся незыблемыми: Лаура Дальмайер, Габриэла Коукалова, Кайса Макаряйнен и Мари Дорен Абер.

Добавим, что 19 марта состоятся две последние гонки нынешнего сезона этапов Кубка мира.

Украинские Национальные Новости

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