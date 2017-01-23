Ю.Бублик написав заяву про вихід з БПП і коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Народний депутат України Юрій Бублик написав заяву про вихід з фракції “Блоку Петра Порошенка” у Верховній Раді. Про це він сказав у коментарі УНН.
“І з фракції (БПП), і з коаліції (написав заяву про вихід — ред.). Я ще в середу вранці через експедицію, через канцелярію подав до пана голови Верховної Ради (заяву — ред.). Вона (заява — ред.) має свій вхідний номер, вона пройшла по канцелярії, має відповідну відмітку на моїй заяві. На обід середи вона перебувала на столі у голови ВРУ. Регламент ВРУ зобов’язує голову шляхом повідомлення депутатської зали зачитати мою заяву”, — сказав Ю.Бублик.
За словами народного депутата, ні в минулу середу, ні в четвер, ні у п’ятницю спікер не оголосив його заяву під час засідання про його вихід з фракції БПП і з коаліції.
“Маю це вже не перший конфлікт з апаратом Верховної Ради... Тому я готую заяву про злочин, це буде продовженням. Якщо не оголошуватимуть мою заяву, значить будемо до суду подавати, через суд зобов’язувати, через виконавчу службу”, — уточнив він.
Ю.Бублик додав, що буде позафракційним і позапартійним.
Нагадаємо, народний депутат України Юрій Бублик увійшов до фракції “Блоку Петра Порошенка” 12 квітня 2016 року.