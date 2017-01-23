Ю.Бублик написал заявление о выходе из БПП и коалиции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Народный депутат Украины Юрий Бублик написал заявление о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде. Об этом он сказал в комментарии УНН.
"И из фракции (БПП), и из коалиции (написал заявление о выходе - ред.). Я еще в среду утром через экспедицию, через канцелярию подал председателю Верховной Рады (заявление - ред.). Оно (заявление - ред.) имеет свой входящий номер, оно прошло по канцелярии, имеет соответствующую отметку на моем заявлении. На обед среды она находилась на столе у председателя ВРУ. Регламент ВРУ обязывает председателя путем уведомления депутатской залы зачитать мое заявление", - сказал Ю.Бублик.
По словам народного депутата, ни в минувшую среду, ни в четверг, ни в пятницу спикер не объявил его заявление во время заседания о его выходе из фракции БПП и из коалиции.
"У меня это уже не первый конфликт с аппаратом Верховной Рады... Поэтому я готовлю заявление о преступлении, это будет продолжением. Если не объявлять мое заявление, значит будем в суд подавать, через суд обязывать, через исполнительную службу", - уточнил он.
Ю.Бублик добавил, что будет внефракционным и внепартийным.
Напомним, народный депутат Украины Юрий Бублик вошел во фракцию "Блока Петра Порошенко" 12 апреля 2016 года.