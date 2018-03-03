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Йованович перед виборами у РФ нагадала, що Крим - це Україна

Йованович перед виборами у РФ нагадала, що Крим - це Україна

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович перед виборами президента Російської Федерації 18 березня нагадала, що тимчасово окупований Крим - це частина України. Про це американський дипломат сказала в інтерв'ю телеканалу "Прямий", передає УНН.

Посла запитали про те, чи будуть США визнавати вибори президента РФ в тимчасово окупованому Криму, які відбудуться 18 березня, і чи будуть визнавати Володимира Путіна як законного президента, нагадуючи що він був обраний в тому числі голосами з Криму.

"Я думаю, що як і з усіма виборами, це буде залежати від проведення їх у день самих виборів, але я думаю, що спосіб, в який ми трактували ці вибори в минулому в Криму, є те, що ми не визнали їх. Тому, як ми знали з самого початку, ми віримо і стверджуємо, що Крим - це Україна", - відповіла М.Йованович.

"Крим - це Україна. Це наша основна американська позиція", - вказала вона.

Нагадаємо, вибори президента РФ заплановані на 18 березня 2018 року. Володимир Путін, за даними російських ЗМІ, може проголосувати на одній з виборчих дільниць Севастополя. У цей день чотири роки тому, 18 березня 2014 року, Крим було незаконно анексовано - Росія підписала відповідний "договір".

Як повідомляв УНН, ВР закликала світ не визнавати вибори російського президента в Криму.

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