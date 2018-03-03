Йованович перед выборами в РФ напомнила, что Крым - это Украина

Посла спросили о том, будут ли США признавать выборы президента РФ во временно оккупированном Крыму, которые состоятся 18 марта, и будут ли признавать Владимира Путина как законного президента, напоминая что он был избран в том числе голосами из Крыма.

"Я думаю, что как и со всеми выборами, это будет зависеть от проведения их в день самих выборов, но я думаю, что способ, которым мы трактовали эти выборы в прошлом в Крыму, является то, что мы не признали их. Поэтому, как мы знали с самого начала, мы верим и утверждаем, что Крым - это Украина", - ответила М.Йованович.

"Крым - это Украина. Это наша основная американская позиция", - указала она.

Напомним, выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года. Владимир Путин, по данным российских СМИ, может проголосовать на одном из избирательных участков Севастополя. В этот день четыре года назад, 18 марта 2014 года, Крым было незаконно аннексирован - Россия подписала соответствующий "договор".

Как сообщал УНН, ВР призвала мир не признавать выборы российского президента в Крыму.