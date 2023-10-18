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Йорданія скасувала саміт за участю Байдена

Київ • УНН

 • 320360 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Йорданія скасувала запланований на середу, 18 жовтня, саміт за участю президента США Джо Байдена. Про це заявив глава МЗС Йорданії на тлі новини про ракетний удар по лікарні у Газі, де загинули сотні людей, повідомляє Al Jazeera, передає УНН.

Йорданія скасувала саміт за участю Байдена

Деталі

Після заяви МЗС Йорданії у Білому домі повідомили про скасування візиту Байдена до Йорданії.

Додамо

Ізраїль заперечує причетність до удару по лікарні та звинувачує у ньому угруповання "Ісламський джихад".

Натомість арабські країни висунули звинувачення у нападі на лікарні Ізраїль.

Доповнення 

Як пишуть аналітики, відмова від зустрічі з палестинськими посадовцями може підірвати дипломатичне послання президента Байдена. Його руки також можуть бути зв'язані після смертоносної атаки в Газі.

«Така темна, але жахлива подія ускладнює дипломатію та збільшує ризики ескалації», – сказав Річард Гован, директор Міжнародної кризової групи ООН.

«Візит Байдена мав на меті підкреслити, що США контролюють ситуацію. Подібний трагічний випадок показує, як важко тримати війну під контролем», - додав він.

Понад 70 релігійних і активістських груп на чолі з Радою з американо-ісламських відносин закликали Байдена вимагати припинення вогню в Газі під час його візиту до Ізраїлю.

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