Иордания отменила саммит с участием Байдена

Детали

После заявления МИД Иордании в Белом доме сообщили об отмене визита Байдена в Иорданию.

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Израиль отрицает причастность к удару по больнице и обвиняет в нём группировку "Исламский джихад".

Зато арабские страны выдвинули обвинения в нападении на больницы Израилю.

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Как пишут аналитики, отказ от встречи с палестинскими чиновниками может подорвать дипломатическое послание президента Байдена. Его руки также могут быть связаны после смертоносной атаки в Газе.

«Такое темное, но ужасное событие затрудняет дипломатию и увеличивает риски эскалации», – сказал Ричард Гован, директор Международной кризисной группы ООН.

«Визит Байдена имел целью подчеркнуть, что США контролируют ситуацию. Подобный трагический случай показывает, как трудно держать войну под контролем», - добавил он.

Более 70 религиозных и активистских групп во главе с Советом по американо-исламским отношениям призвали Байдена потребовать прекращения огня в Газе во время его визита в Израиль.