Иордания отменила саммит с участием Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Иордания отменила запланированный на среду, 18 октября, саммит с участием президента США Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД Иордании на фоне новости о ракетном ударе по больнице в Газе, где погибли сотни людей, сообщает Al Jazeera, передает УНН.
Детали
После заявления МИД Иордании в Белом доме сообщили об отмене визита Байдена в Иорданию.
Добавим
Израиль отрицает причастность к удару по больнице и обвиняет в нём группировку "Исламский джихад".
Зато арабские страны выдвинули обвинения в нападении на больницы Израилю.
Дополнение
Как пишут аналитики, отказ от встречи с палестинскими чиновниками может подорвать дипломатическое послание президента Байдена. Его руки также могут быть связаны после смертоносной атаки в Газе.
«Такое темное, но ужасное событие затрудняет дипломатию и увеличивает риски эскалации», – сказал Ричард Гован, директор Международной кризисной группы ООН.
«Визит Байдена имел целью подчеркнуть, что США контролируют ситуацию. Подобный трагический случай показывает, как трудно держать войну под контролем», - добавил он.
Более 70 религиозных и активистских групп во главе с Советом по американо-исламским отношениям призвали Байдена потребовать прекращения огня в Газе во время его визита в Израиль.