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Иордания отменила саммит с участием Байдена

Киев • УНН

 • 320360 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Иордания отменила запланированный на среду, 18 октября, саммит с участием президента США Джо Байдена. Об этом заявил глава МИД Иордании на фоне новости о ракетном ударе по больнице в Газе, где погибли сотни людей, сообщает Al Jazeera, передает УНН.

Иордания отменила саммит с участием Байдена

Детали

После заявления МИД Иордании в Белом доме сообщили об отмене визита Байдена в Иорданию.

Добавим

Израиль отрицает причастность к удару по больнице и обвиняет в нём группировку "Исламский джихад".

Зато арабские страны выдвинули обвинения в нападении на больницы Израилю.

Дополнение 

Как пишут аналитики, отказ от встречи с палестинскими чиновниками может подорвать дипломатическое послание президента Байдена. Его руки также могут быть связаны после смертоносной атаки в Газе.

«Такое темное, но ужасное событие затрудняет дипломатию и увеличивает риски эскалации», – сказал Ричард Гован, директор Международной кризисной группы ООН.

«Визит Байдена имел целью подчеркнуть, что США контролируют ситуацию. Подобный трагический случай показывает, как трудно держать войну под контролем», - добавил он.

Более 70 религиозных и активистских групп во главе с Советом по американо-исламским отношениям призвали Байдена потребовать прекращения огня в Газе во время его визита в Израиль.

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