Їжі немає, води немає, боєприпасів також: СБУ перехопила розмову окупанта про стан російських військ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Служба безпеки України перехопила розмову одного з російських окупантів з дружиною, який розповів їй про стан ворожих військ. За його словами, у росіян закінчується провіант і немає боєприпасів. Сенсу перебувати на наших територіях вони не бачать, пише УНН з посиланням на СБУ.
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"У нас їжі немає, води немає. Залишився один сухпайок на двох. Більше нічого немає. Ми не бачимо сенсу знаходження тут: провіанту немає, боєзапасів немає, солярки немає ... У нас народу тут залишилося від сили 40 осіб", - заявив російський військовослужбовець.
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У той же час, дружина окупанта скаржиться, що в російських магазинах пропадають імпортні товари, а іноземні бренди йдуть з ринку.
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Тим часом провідні економісти вже готують росіян до дефіциту необхідних товарів у країні.