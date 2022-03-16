Еды нет, воды нет, боеприпасов тоже: СБУ перехватила разговор оккупанта о состоянии российских войск

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"У нас еды нет, воды нет. Остался один сухпаек на двоих. Больше ничего нет. Мы не видим смысла нахождения здесь: провианта нет, боезапасов нет, солярки нет … У нас народу тут осталось от силы 40 человек", - заявил российский военнослужащий.

Детали

В то же время, жена оккупанта жалуется, что в российских магазинах пропадают импортные товары, а иностранные бренды уходят с рынка.

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Тем временем ведущие экономисты уже готовят россиян к дефициту необходимых товаров в стране.