Еды нет, воды нет, боеприпасов тоже: СБУ перехватила разговор оккупанта о состоянии российских войск
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Служба безопасности Украины перехватила разговор одного из российских оккупантов с женой, который рассказал ей о состоянии вражеских войск. По его словам, у россиян заканчивается провиант и нет боеприпасов. Смысла находиться на наших территориях они не видят, пишет УНН со ссылкой на СБУ.
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"У нас еды нет, воды нет. Остался один сухпаек на двоих. Больше ничего нет. Мы не видим смысла нахождения здесь: провианта нет, боезапасов нет, солярки нет … У нас народу тут осталось от силы 40 человек", - заявил российский военнослужащий.
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В то же время, жена оккупанта жалуется, что в российских магазинах пропадают импортные товары, а иностранные бренды уходят с рынка.
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Тем временем ведущие экономисты уже готовят россиян к дефициту необходимых товаров в стране.