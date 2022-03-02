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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Їх посилають, як “гарматне м’ясо”: російські окупанти продовжують здаватися у полон

Їх посилають, як “гарматне м’ясо”: російські окупанти продовжують здаватися у полон

Київ • УНН

 • 223639 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Російські окупанти продовжують здаватися у полон та наголошують на тому, що виступають проти війни з українським народом, благаючи їх відправити додому. Відео зізнаннь публікує Служба безпеки України, пише УНН.

Деталі

Російські полонені розповідають, що мали їхати на навчання лише на три дні. Мали при собі запас їжі та води саме на такий термін. Перед виїздом в них забрали документи та мобільні телефони. В деяких до сих пір немає зв’язку із рідними.

Незважаючи на те, що ворог здійснює атаки на цивільну інфраструктуру по всіх куточках держави, українці роблять операції ворожим військовим, розуміючи, що ті не знали, куди їдуть.

Російські окупанти самі себе називають “гарматним м’ясом” і клянуться, що не хотіли воювати.
Вони передають привіт батькам і закликають: “Не відпускайте сюди дітей! Зберіться краще і йдіть на Путіна!”

Додамо

За шість днів війни Росії проти України загинуло майже 6 тисяч російських військових. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч.

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