Их посылают, как “пушечное мясо”: российские оккупанты продолжают сдаваться в плен

Детали

Российские пленные рассказывают, что должны были ехать на учебу только на три дня. Имели при себе запас еды и воды именно на такой срок. Перед выездом у них забрали документы и мобильные телефоны. У некоторых до сих пор нет связи с родными.

Несмотря на то, что враг осуществляет атаки на гражданскую инфраструктуру во всех уголках государства, украинцы делают операции вражеским военным, понимая, что те не знали, куда едут.

Российские оккупанты сами себя называют “пушечным мясом” и клянутся, что не хотели воевать.

Они передают привет родителям и призывают: “Не пускайте сюда детей! Соберитесь лучше и идите на Путина!”

Добавим

За шесть дней войны России против Украины погибло почти 6 тысяч российских военных. Это без подсчета потерь врага за прошедшую ночь.