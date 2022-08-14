Їх не хвилюють Буча чи Маріуполь: в ОП назвали розмови про втрату віз першим кроком до бунту в рф
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що росіян не хвилюють Буча чи Маріуполь, але розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни є першим кроком до бунту в рф. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
Цитата
«Навіщо потрібні візові обмеження для громадян росії? Півроку війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Лише розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни та відповідальності. А це перший крок… до російського бунту», – написав Подоляк.
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Додамо
У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборони на видачу віз громадянам Росії. У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що російські туристи у футболках СРСР та з літерами Z не мають вештатися іноземними пляжами, відвідувати пам’ятки, магазини, ресторани, коли їхня країна веде криваву загарбницьку війну в Європі.