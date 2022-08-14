Их не волнуют Буча или Мариуполь: в ОП назвали разговоры о потере виз первым шагом к бунту в рф

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«Зачем нужны визовые ограничения для граждан россии? Полгода войны доказали: их не волнуют массовые убийства, разрушенные города, ядерный шантаж, Буча или Мариуполь. Только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности. А это первый шаг… к русскому бунту», – написал Подоляк.

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В ряде стран Евросоюза продолжается дискуссия о возможности запрета на выдачу виз гражданам россии. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что российские туристы в футболках СССР и с буквами Z не должны слоняться иностранными пляжами, посещать достопримечательности, магазины, рестораны, когда их страна ведет кровавую захватническую войну в Европе.