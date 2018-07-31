Євростат підрахував витрати європейців на їжу, алкоголь і сигарети
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Середньостатистичний житель Європейського Союзу витрачає трохи більше 12% своїх доходів на їжу, передає УНН з посиланням на Eurostat.
При цьому повідомляється, що більшу частину своїх доходів - 24,5% - європейці витрачають на житло і комуналку. Далі йдуть витрати на транспорт - 12,9% доходів, і на їжу - 12,2%.
На ресторани і готелі жителі ЄС витрачають 8,6% доходів, на відпочинок і культуру - 8,5%. Ще близько 5,5% становлять витрати європейців на меблі і побутову техніку.
Також повідомляється, що на алкогольні напої та тютюнові вироби європейці витрачають лише 3,9% своїх доходів.
Відзначимо, що витрати українців на алкоголь ростуть. За підрахунками Держстату України - приблизно на 21% (в порівнянні з минулим роком). При цьому, українці збільшили свої витрати переважно на алкогольні напої нашого виробництва.
Експерти коментують таку динаміку, пояснюють її дорожнечею імпортної продукції і, що більш важливо, високою якістю алкоголю від відомих українських брендів.
"Брендова українська горілка сьогодні відповідає всім світовим стандартам", - підкреслюють в ІСЕ.
На підтвердження цієї тези, уточнимо, що що українська горілка від торгової марки Medoff за весь час існування на ринку була визнана гідною понад 60 міжнародних нагород.