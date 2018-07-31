Евростат подсчитал траты европейцев на еду, алкоголь и сигареты
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Среднестатистический житель Европейского Союза тратит чуть больше 12% своих доходов на еду, передает УНН со ссылкой на Eurostat.
При этом сообщается, что большую часть своих доходов — 24,5% — европейцы тратят на жилье и коммуналку. Далее следуют траты на транспорт — 12,9% доходов, и на еду — 12,2%.
На рестораны и гостиницы жители ЕС тратят 8,6% доходов, на отдых и культуру — 8,5%. Еще около 5,5% составляют траты европейцев на мебель и бытовую технику.
Также сообщается, что на алкогольные напитки и табачные изделия европейцы тратят всего 3,9% своих доходов.
Отметим, что траты украинцев на алкоголь растут. По подсчетам Госстата Украины — примерно на 21% (по сравнению с прошлым годом). При этом, украинцы увеличили свои расходы преимущественно на алкогольные напитки нашего производства.
Эксперты комментируют такую динамику, поясняют ее дороговизной импортной продукции и, что более важно, высоким качеством алкоголя от известных украинских брендов.
“Брендовая украинская водка сегодня соответствует всем мировым стандартам”, — подчеркивают в ИПЭ.
В подтверждение этого тезиса, уточним, что что украинская водка от торговой марки Medoff за все время существования на рынке была удостоена более 60 международных наград.