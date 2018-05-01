Євросоюз закликав владу і опозицію Вірменії до стриманості та діалогу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Євросоюз закликав владу і опозицію Вірменії до стриманості та діалогу після невдалої спроби парламенту призначити нового прем’єр-міністра країни. Про це йдеться в поширеній у вівторок заяві офіційного представника зовнішньополітичної служби ЄС, інформує УНН.
“1 Травня спеціальне засідання парламенту Вірменії не привело до обрання прем’єр-міністра. Конституція передбачає проведення в семиденний термін нової сесії парламенту для обрання прем’єра. Євросоюз передає повну підтримку Вірменії в її зусиллях по будівництву процвітаючого демократичного суспільства. Дуже важливо для всіх учасників подій, включаючи сили правопорядку та осіб, що користуються своїм правом на свободу зібрань, бути стриманими, уникати конфронтації і демонструвати відповідальний підхід, як це було усі останні дні”, — йдеться в заяві.
Як повідомляв УНН, лідер вірменської опозиції Нікол Пашинян закликав своїх прихильників блокувати дороги, а також аеропорт Єревана. Це сталося відразу після того, як парламент Вірменії проголосував проти його кандидатури на пост прем’єр-міністра.