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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Евросоюз призвал власти и оппозицию Армении к сдержанности и диалогу

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. Евросоюз призвал власти и оппозицию Армении к сдержанности и диалогу после неудачной попытки парламента назначить нового премьер-министра страны. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС, передает УНН.

Евросоюз призвал власти и оппозицию Армении к сдержанности и диалогу

“1 Мая специальное заседание парламента Армении не привело к избранию премьер-министра. Конституция предусматривает проведение в семидневный срок новой сессии парламента для избрания премьера. Евросоюз передает полную поддержку Армении в ее усилиях по строительству процветающего демократического общества. Очень важно для всех участников событий, включая силы правопорядка и лиц, пользующихся своим правом на свободу собраний, быть сдержанными, избегать конфронтации и демонстрировать ответственный подход, как это было все последние дни”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги, а также аэропорт Еревана. Это произошло сразу после того, как парламент Армении проголосовал против его кандидатуры на пост премьер-министра.

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