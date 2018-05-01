Евросоюз призвал власти и оппозицию Армении к сдержанности и диалогу

“1 Мая специальное заседание парламента Армении не привело к избранию премьер-министра. Конституция предусматривает проведение в семидневный срок новой сессии парламента для избрания премьера. Евросоюз передает полную поддержку Армении в ее усилиях по строительству процветающего демократического общества. Очень важно для всех участников событий, включая силы правопорядка и лиц, пользующихся своим правом на свободу собраний, быть сдержанными, избегать конфронтации и демонстрировать ответственный подход, как это было все последние дни”, — говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, лидер армянской оппозиции Никол Пашинян призвал своих сторонников блокировать дороги, а также аэропорт Еревана. Это произошло сразу после того, как парламент Армении проголосовал против его кандидатуры на пост премьер-министра.