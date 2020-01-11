Євросоюз вкотре засудив застосування смертної кари у Білорусі

КИЇВ. 11 січня. УНН. У Європейському союзі вкотре засудили застосування смертної кари в Білорусі після того, як білоруський суд виніс два смертні вироки 10 січня 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний веб-сайт ЄС.