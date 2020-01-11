Євросоюз вкотре засудив застосування смертної кари у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. У Європейському союзі вкотре засудили застосування смертної кари в Білорусі після того, як білоруський суд виніс два смертні вироки 10 січня 2020 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний веб-сайт ЄС.
Так, 10 січня 2020 року Могилівський обласний суд у Білорусі виніс два смертні вироки для братів Іллі та Станіслава Костевих.
"Ці два смертні вироки послідували за ще трьома смертними вироками, винесеними у 2019 році. Три смертні вироки були виконані минулого року, і, загалом, чотири особи зараз перебувають у "камері смертників".
Згадуючи висновки Ради 2016 року, в яких засуджується застосування смертної кари в Білорусі, Європейський Союз підкреслює свої рішучі заперечення проти застосування смертної кари за будь-яких обставин", - йдеться у повідомленні.
У ЄС зазначають, що смертна кара порушує невід’ємне право на життя, закріплене Загальною декларацією прав людини, і є жорстоким, нелюдським і принизливим для неї покаранням.
"Введення мораторію на страти в Білорусі було б позитивним першим кроком до скасування смертної кари", - додають у повідомленні.
Нагадаємо, що у грудні Євросоюз засудив Білорусь за ще один випадок застосування смертної кари.