Евросоюз в очередной раз осудил применение смертной казни в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Европейском союзе в очередной раз осудили применение смертной казни в Беларуси после того, как белорусский суд вынес два смертных приговора 10 января 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ЕС.
Так, 10 января 2020 года Могилевский областной суд в Беларуси вынес два смертных приговора для братьев Ильи и Станислава Костевых.
"Эти два смертных приговора последовали за еще тремя смертными приговорами, вынесенными в 2019 году. Три смертные приговоры были выполнены в прошлом году, и, в общем, четыре человека сейчас находятся в "камере смертников".
Вспоминая выводы Совета 2016 года, в которых осуждается применение смертной казни в Беларуси, Европейский Союз подчеркивает свои решительные возражения против применения смертной казни при любых обстоятельствах", - говорится в сообщении.
В ЕС отмечают, что смертная казнь нарушает неотъемлемое право на жизнь, закрепленное Всеобщей декларацией прав человека, и является жестоким, бесчеловечным и унизительным для нее наказанием.
"Введение моратория на казни в Беларуси было бы положительным первым шагом к отмене смертной казни", - добавляют в сообщении.
Напомним, что в декабре Евросоюз осудил Беларусь за еще один случай применения смертной казни.