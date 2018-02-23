Євросоюз проаналізує виконання Україною Угоди про асоціацію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Європейський союз розпочне моніторинг виконання Україною Угоди про асоціацію. Про це заявила під час конференції, присвяченій підсумкам імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2017 рік, генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, передає кореспондент УНН.
“Україна готова до першого моніторингу з боку ЄС щодо виконання окремих положень Угоди про асоціацію”, — заявила вона.
Раніше повідомлялось, що Україна у 2017 році виконала лише 41% зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС. Верховна Рада виконала євроінтеграційні зобов'язання на 30%, уряд – на 42%, усі інші органі виконавчої влади - на 50%
Нагадаємо, серед пріоритетних інтеграційних завдань, які стоять перед президентом України, це перехід на стандарти ЄС та НАТО, приєднання до Шенгенської зони та спільний цифровий та авіаційний простір з Євросоюзом.