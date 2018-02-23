Євросоюз проаналізує виконання Україною Угоди про асоціацію

“Україна готова до першого моніторингу з боку ЄС щодо виконання окремих положень Угоди про асоціацію”, — заявила вона.

Раніше повідомлялось, що Україна у 2017 році виконала лише 41% зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС. Верховна Рада виконала євроінтеграційні зобов'язання на 30%, уряд – на 42%, усі інші органі виконавчої влади - на 50%

Нагадаємо, серед пріоритетних інтеграційних завдань, які стоять перед президентом України, це перехід на стандарти ЄС та НАТО, приєднання до Шенгенської зони та спільний цифровий та авіаційний простір з Євросоюзом.