Евросоюз проанализирует выполнение Украиной Соглашения об ассоциации
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Европейский союз начнет мониторинг выполнения Украиной Соглашения об ассоциации. Об этом заявила во время конференции, посвященной итогам имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2017 год, генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает корреспондент УНН.
“Украина готова к первому мониторингу со стороны ЕС выполнения отдельных положений Соглашения об ассоциации”, — заявила она.
Ранее сообщалось, что Украина в 2017 году выполнила лишь 41% обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС. Верховная Рада выполнила евроинтеграционные обязательства на 30%, правительство — на 42%, все другие органы исполнительной власти — на 50%
Напомним, среди приоритетных интеграционных задач, которые стоят перед президентом Украины, это переход на стандарты ЕС и НАТО, присоединение к Шенгенской зоне и общее цифровое и авиационное пространство с Евросоюзом.