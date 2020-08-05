Європейський суд розгляне звернення про незалежність польської судової системи

"Суд в Амстердамі звернувся до Європейського суду в Люксембурзі з проханням прояснити, чи можуть фундаментальні сумніви в незалежності польської судової системи стати відмовою для видачі в цю країну на підставі європейського ордера на арешт", - йдеться в повідомленні.

У тексті обгрунтування суду в Амстердамі йдеться, що з 2007 року незалежність польських судів, і таким чином право на чесний судовий розгляд, знаходяться під дедалі більшим тиском.

"Приводом служать сумніви в тому, чи можна Польщу вважати повною мірою правовою державою. Останнє є відображенням претензій Брюсселя до реалізованих нинішнім консервативним урядом країни судово-правових реформ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Європейська комісія приступила до процедури розслідування порушень в зв'язку з новим законом Польщі про судову систему від 20 грудня 2019 року, який набув чинності 14 лютого 2020 року. Відповідне офіційне повідомлення було направлено уряду Польщі.