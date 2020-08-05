Европейский суд рассмотрит обращение о независимости польской судебной системы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Суд в Люксембурге рассмотрит обращение о том, могут ли фундаментальные сомнения в независимости польской судебной системы стать отказом для выдачи обвиняемых в Польшу на основании европейского ордера на арест. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
"Суд в Амстердаме обратился в Европейский суд в Люксембурге с просьбой прояснить, могут ли фундаментальные сомнения в независимости польской судебной системы стать отказом для выдачи в эту страну на основании европейского ордера на арест", - говорится в сообщении.
В тексте обоснования суда в Амстердаме говорится, что с 2007 года независимость польских судов, и таким образом право на честное судебное разбирательство, находятся под растущим давлением.
"Поводом служат сомнения в том, можно ли Польшу считать в полной мере правовым государством. Последнее является отражением претензий Брюсселя к реализованным нынешним консервативным правительством страны судебно-правовым реформам", - говорится в сообщении.
Напомним, Европейская комиссия приступила к процедуре расследования нарушений в связи с новым законом Польши о судебной системе от 20 декабря 2019 года, который вступил в силу 14 февраля 2020 года. Соответствующее официальное уведомление было направлено правительству Польши.