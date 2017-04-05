Європейські ЗМІ порівняли В.Рабіновича з Д.Трампом

ukru
Ексклюзив
11:58 • 20332 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 39329 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 67546 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 155540 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 213787 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 184065 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 184119 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 177193 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 252895 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 143959 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
52 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

28 березня, 02:31 • 120794 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 120631 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 117569 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

28 березня, 05:53 • 110297 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

06:40 • 99624 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 155582 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 213826 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 177942 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 252917 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 236153 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 23376 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 108064 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 133363 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 158575 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 147556 перегляди
Актуальне
Європейські ЗМІ порівняли В.Рабіновича з Д.Трампом

Європейські ЗМІ порівняли В.Рабіновича з Д.Трампом

Київ • УНН

 • 13996 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Присвячений Вадиму Рабиновичу матеріал під назвою "Провідний український політик закликає до мирного вирішення конфлікту на Донбасі" днями вийшов в одному з найбільш авторитетних міжнародних видань EU Today. Автор матеріалу Мартін Бенкс назвав главу партії "За життя" новим лідером і порівняв Вадима Рабіновича з Дональдом Трампом, передає УНН.

За словами автора EU Today, різко зросла популярність Вадима Рабіновича обумовлена ​​його вдалою політичною риторикою, а також особливостями особистості українського політика, які багато в чому можна порівняти з рисами нинішнього президента США Дональда Трампа.

"Рабінович є лідером політичної партії "За життя", і його вже порівнюють з президентом США Дональдом Трампом, так як у нього немає звичного послужного списку в українській політиці і він не боїться висловлювати свою точку зору. Як і Трамп, який вів американську версію передачі "The Apprentice", перед тим як балотуватися на пост президента, Рабінович широко відомий українським телеглядачам, веде телевізійне шоу з топовим рейтингом", - пише видання.

Крім того, автор EU Today підкреслює прагматичну й виважену риторику Вадима Рабіновича, яка, як і у випадку з американським президентом, знаходить широку популярність у виборців.

"Людина, якого прозвали українським Дональдом Трампом, закликала до мирного вирішення конфлікту на сході країни. Вадим Рабінович називає неприпустимою російську анексію Криму і при цьому наполягає, що кривавий конфлікт, який забрав життя більше 10 тисяч людей з 2014 року, можна вирішити тільки за столом переговорів".

У висновку матеріалу EU Today констатує: Вадим Рабінович має високі шанси стати новим лідером для України в очах Європи.

"Рабінович, який також очолює політичну партію, вважає, що Україна - це частина Європи і вона повинна мати тісні відносини з ЄС", - написало видання, додавши: "Рабінович заслужив своє прізвисько український Трамп, так як його вважають політиком, який дуже сильно відрізняється від інших народних обранців в країні. Він не брав участі ні в яких політичних рухах до 2014 року, коли набрав приблизно 480 тисяч голосів і був обраний до Верховної Ради".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$276.69
Brent
$73.33
Bitcoin
$85,248.50
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,111.81
Ethereum
$1,900.55