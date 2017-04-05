Європейські ЗМІ порівняли В.Рабіновича з Д.Трампом

За словами автора EU Today, різко зросла популярність Вадима Рабіновича обумовлена ​​його вдалою політичною риторикою, а також особливостями особистості українського політика, які багато в чому можна порівняти з рисами нинішнього президента США Дональда Трампа.

"Рабінович є лідером політичної партії "За життя", і його вже порівнюють з президентом США Дональдом Трампом, так як у нього немає звичного послужного списку в українській політиці і він не боїться висловлювати свою точку зору. Як і Трамп, який вів американську версію передачі "The Apprentice", перед тим як балотуватися на пост президента, Рабінович широко відомий українським телеглядачам, веде телевізійне шоу з топовим рейтингом", - пише видання.

Крім того, автор EU Today підкреслює прагматичну й виважену риторику Вадима Рабіновича, яка, як і у випадку з американським президентом, знаходить широку популярність у виборців.

"Людина, якого прозвали українським Дональдом Трампом, закликала до мирного вирішення конфлікту на сході країни. Вадим Рабінович називає неприпустимою російську анексію Криму і при цьому наполягає, що кривавий конфлікт, який забрав життя більше 10 тисяч людей з 2014 року, можна вирішити тільки за столом переговорів".

У висновку матеріалу EU Today констатує: Вадим Рабінович має високі шанси стати новим лідером для України в очах Європи.

"Рабінович, який також очолює політичну партію, вважає, що Україна - це частина Європи і вона повинна мати тісні відносини з ЄС", - написало видання, додавши: "Рабінович заслужив своє прізвисько український Трамп, так як його вважають політиком, який дуже сильно відрізняється від інших народних обранців в країні. Він не брав участі ні в яких політичних рухах до 2014 року, коли набрав приблизно 480 тисяч голосів і був обраний до Верховної Ради".