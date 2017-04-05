Европейские СМИ сравнили В.Рабиновича с Д.Трампом

По словам автора EU Today, резко возросшая популярность Вадима Рабиновича обусловлена его удачной политической риторикой, а также особенностями личности украинского политика, которые во многом сопоставимы с чертами нынешнего президента США Дональда Трампа.

“Рабинович является лидером политической партии „За життя“, и его уже сравнивают с президентом США Дональдом Трампом, так как у него нет привычного послужного списка в украинской политике и он не боится выражать свою точку зрения. Как и Трамп, который вел американскую версию передачи „The Apprentice“, перед тем как баллотироваться на пост президента, Рабинович широко известен украинским телезрителям, ведет телевизионное шоу с топовым рейтингом”, — пишет издание.

Кроме того, автор EU Today подчеркивает прагматичную и взвешенную риторику Вадима Рабиновича, которая, как и в случае с американским президентом, находит широкую популярность у избирателей. “Человек, которого прозвали украинским Дональдом Трампом, призвал к мирному разрешению конфликта на востоке страны. Вадим Рабинович называет недопустимой российскую аннексию Крыма и при этом настаивает, что кровавый конфликт, который забрал жизни более 10 тысяч людей с 2014 года, можно разрешить только за столом переговоров”.

В заключении материала EU Today констатирует: Вадим Рабинович имеет высокие шансы стать новым лидером для Украины в глазах Европы.

“Рабинович, который также возглавляет политическую партию, считает, что Украина — это часть Европы и она должна иметь тесные отношения с ЕС”, — написало издание, добавив: “Рабинович заслужил свое прозвище украинский Трамп, так как его считают политиком, который очень сильно отличается от других народных избранников в стране. Он не принимал участия ни в каких политических движениях до 2014 года, когда набрал приблизительно 480 тысяч голосов и был избран в Верховную Раду”.