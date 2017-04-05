Европейские СМИ сравнили В.Рабиновича с Д.Трампом

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100922 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116358 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175099 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128246 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123809 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116531 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106424 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107468 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103885 просмотра

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Европейские СМИ сравнили В.Рабиновича с Д.Трампом

Киев  •  УНН

 • 13994 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Посвященный Вадиму Рабиновичу материал под названием “Ведущий украинский политик призывает к мирному разрешению конфликта на Донбассе” на днях вышел в одном из наиболее авторитетных международных изданий EU Today. Автор материала Мартин Бэнкс назвал главу партии “За життя” новым лидером и сравнил Вадима Рабиновича с Дональдом Трампом, передает УНН.

По словам автора EU Today, резко возросшая популярность Вадима Рабиновича обусловлена его удачной политической риторикой, а также особенностями личности украинского политика, которые во многом сопоставимы с чертами нынешнего президента США Дональда Трампа.

“Рабинович является лидером политической партии „За життя“, и его уже сравнивают с президентом США Дональдом Трампом, так как у него нет привычного послужного списка в украинской политике и он не боится выражать свою точку зрения. Как и Трамп, который вел американскую версию передачи „The Apprentice“, перед тем как баллотироваться на пост президента, Рабинович широко известен украинским телезрителям, ведет телевизионное шоу с топовым рейтингом”, — пишет издание.

Кроме того, автор EU Today подчеркивает прагматичную и взвешенную риторику Вадима Рабиновича, которая, как и в случае с американским президентом, находит широкую популярность у избирателей. “Человек, которого прозвали украинским Дональдом Трампом, призвал к мирному разрешению конфликта на востоке страны. Вадим Рабинович называет недопустимой российскую аннексию Крыма и при этом настаивает, что кровавый конфликт, который забрал жизни более 10 тысяч людей с 2014 года, можно разрешить только за столом переговоров”.

В заключении материала EU Today констатирует: Вадим Рабинович имеет высокие шансы стать новым лидером для Украины в глазах Европы.

“Рабинович, который также возглавляет политическую партию, считает, что Украина — это часть Европы и она должна иметь тесные отношения с ЕС”, — написало издание, добавив: “Рабинович заслужил свое прозвище украинский Трамп, так как его считают политиком, который очень сильно отличается от других народных избранников в стране. Он не принимал участия ни в каких политических движениях до 2014 года, когда набрал приблизительно 480 тысяч голосов и был избран в Верховную Раду”.

Украинские Национальные Новости

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