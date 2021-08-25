Європейське космічне агенство опублікувало фото кратерного зсуву грунту на Марсі

Деталі

Зсуви трапляються як на Землі, так і на Марсі, це небезпечне природне явище, зміщення мас гірських порід під впливом власної ваги, підмиву схилу, перезволоження, сейсмічних поштовхів та інших подібних процесів, їх частота і широта залежить від поточних умов навколишнього середовища. На Марсі вони бувають різних форм і розмірів, але для розуміння всіх цих процесів вчені за потребою використовують земні аналоги.

Для цього конкретного зсуву зона обвалення, звідки спускався матеріал, трохи виходить за рамки знімка, хоча сама мова зсуву демонструє деталі у всіх подробицях, таких як поздовжні борозенки і гребені потоку. Ударні кратери, розташовані вже поверх зсуву, вказують на те, що ця подія далеко не недавня, але встановлення точної дати його утворення залишається складним завданням.

Доповнення

Trace Gas Orbiter прибув до Марса в 2016 році, а повноцінну наукову діяльність розпочав тільки в 2018 році. Орбітальний апарат не тільки надсилає зображення, але і займається вивченням атмосферних потоків над планетою, складає карту її поверхні і, зокрема, місць, потенційно багатих водою. Він призначений також для ретрансляції даних в ході реалізації другої місії ExoMars, коли на планету прибуде марсохід Rosalind Franklin і посадкова платформа Kazachok. Ця експедиція запланована на 2023 рік.