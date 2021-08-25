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Европейское космическое агентство опубликовало фото кратерного оползня на Марсе

Киев  •  УНН

 • 26009 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Европейский марсианский орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter (TGO), запущенный в рамках миссии ExoMars, прислал на Землю фотографию необычного смещения длиной 5 км. Оползень произошел у края 35-километрового кратера в районе горы Эолида на Марсе. Фото размещено на портале Европейского космического агентства ESA, информирует УНН.

Детали

Оползни происходят как на Земле, так и на Марсе, это опасное природное явление, смещение масс горных пород под воздействием собственного веса, подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и других подобных процессов, их частота и широта зависит от текущих условий окружающей среды. На Марсе они бывают разных форм и размеров, но для понимания всех этих процессов ученые по необходимости используют земные аналоги.

Для этого конкретного сдвига зона обрушения, откуда спускался материал, немного выходит за рамки снимка, хотя сам язык сдвига демонстрирует детали во всех подробностях, как продольные бороздки и гребни потока. Ударные кратеры, расположенные уже поверх сдвига, указывают на то, что это событие далеко не недавнее, но установление точной даты его образования остается сложной задачей.

Дополнение

Trace Gas Orbiter прибыл на Марс в 2016 году, а полноценную научную деятельность начал только в 2018 году. Орбитальный аппарат не только направляет изображение, но и занимается изучением атмосферных потоков над планетой, составляет карту ее поверхности и, в частности, мест, потенциально богатых водой. Он предназначен также для ретрансляции данных в ходе реализации второй миссии ExoMars, когда на планету прибудет марсоход Rosalind Franklin и посадочная платформа Kazachok. Эта экспедиция запланирована на 2023 год.

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