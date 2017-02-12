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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Європейська кіноакадемія виступила на захист Олега Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова. Жертвою політичного переслідування назвала сімферопольського документаліста голова академії Агнешка Холланд в суботу, 11 лютого, на кінофестивалі Берлінале, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Європейська кіноакадемія виступила на захист Олега Сенцова

Раніше в той же день на міжнародному кінофестивалі в Берліні в рамках програми спецпоказів Berlinale Special був представлений документальний фільм-розслідування російського режисера Аскольда Курова “Процес” про суд над О.Сенцовим.

“Слідству було вигідно „призначити“ Сенцова керівником терористичної організації з двох причин. По-перше, з’явилося гучна справа, яка добре доповнювала пропагандистські міфи, які заповнювали в той час всі ефіри російського телебачення. По-друге, вони нейтралізували самого Олега, який під час анексії Криму був важливим громадянським активістом.Таким чином, російська держава дала зрозуміти і іншим незгодним кримчанам, якими методами вона готова боротися з ними”, — сказав режисер в інтерв’ю DW. .

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