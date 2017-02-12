Европейская киноакадемия выступила в защиту Олега Сенцова

Ранее в тот же день на международном кинофестивале в Берлине в рамках программы спецпоказов Berlinale Special был представлен документальный фильм-расследование российского режиссера Аскольда Курова "Процесс" о суде над О.Сенцовым..

"Следствию было выгодно "назначить" Сенцова руководителем террористической организации по двум причинам. Во-первых, появилось громкое дело, которое хорошо дополняло пропагандистские мифы, которые заполняли в то время все эфиры российского телевидения. Во-вторых, они нейтрализовали самого Олега, который во время аннексии Крыма был важным гражданским активистом.Таким образом, российское государство дало понять и другим несогласным крымчанам, какими методами она готова бороться с ними ", - сказал режиссер в интервью DW.