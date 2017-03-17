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Європарламент засудив роздачу російських паспортів в Криму

Європарламент засудив роздачу російських паспортів в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Європарламент опублікував спільну резолюцію, присвячену ситуації в Криму і українським ув’язненим на території Росії. Документ опублікований на сайті European Parliament, передає УНН.

У ньому говориться, що на території півострова “значно погіршилася ситуація з правами людини, є порушення свободи слова, виявляється вплив на ЗМІ і примусове введення російського громадянства”.

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На думку Європарламенту, все це говорить про те, що “фундаментальні права людини не гарантовані в Криму”.

Резолюція також підкреслює, що “рішення Росії від 21 березня 2014 року про приєднання (анексію — ред.) Криму залишається незаконним”, а також “рішуче засуджує подальше рішення російської влади надати всім жителям Криму російські паспорти”.

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При цьому Європарламент стверджує, що кримські татари, корінний народ півострова, “є головною мішенню для репресій”.

Як повідомляв УНН, 16 березня Європарламент ухвалив резолюцію з підтримкою політики санкцій щодо РФ за Крим.

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