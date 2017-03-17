Европарламент осудил раздачу российских паспортов в Крыму

В нем говорится, что на территории полуострова "значительно ухудшилась ситуация с правами человека, есть нарушение свободы слова, оказывается влияние на СМИ и принудительное введение российского гражданства".

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По мнению Европарламента, все это говорит о том, что "фундаментальные права человека не гарантированы в Крыму".

Резолюция также подчеркивает, что "решение России от 21 марта 2014 о присоединении (аннексия - ред.) Крыма остается незаконным", а также "решительно осуждает дальнейшее решение российских властей предоставить всем жителям Крыма российские паспорта".

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При этом Европарламент утверждает, что крымские татары, коренной народ полуострова, "является главной мишенью для репрессий".

Как сообщал УНН, 16 марта Европарламент принял резолюцию с поддержкой политики санкций в отношении РФ за Крым.