Європарламент закликав Росію звільнити затриманих під час акцій проти корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Європарламентарі засудили затримання опозиційного лідера Олексія Навального, а такої сотні інших протестувальників на демонстраціях в Росії, передає УНН з посиланням на прес-службу Європарламенту.
“Євродепутати засудили затримання опозиційного політика Олексія Навального та сотень інших учасників акцій протесту 26 березня 2017 року”, — йдеться в повідомленні.
Європарламент засудив поліцейські операції в Російській Федерації з метою запобігти і розігнати мирні демонстрації проти корупції, а також засудив затримання сотень громадян, в тому числі Олексія Навального, який організував демонстрації.
Зазначається, що у акціях протесту взяли участь близько 33-93 тисяч людей у більш ніж 80 містах.
Парламент висловив підтримку ініціативи О.Навального по боротьбі з корупцією і засудив “постійні зусилля змусити його замовкнути”.
"Європарламент закликає Комісію, Європейську зовнішньополітичну службу і членів союзу прийняти систематичним заходам проти будь-яких спроб відмивання грошей або незаконних активів всередині всередині ЄС“, - сказано у повідомленні.
Також було доручено парламентському комітету з розслідування Панамських документів приділити додаткову увагу будь-яким слідам підозрілих російських грошових потоків через банки, що базуються в ЄС.
Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального 2 березня повідомив про таємну “імперію” Дмитра Медведєва. Це викликало хвилю протестних акцій у різних містах Росії.
У Москві під час мітингів 26 березня було затримано щонайменше 1030 осіб.
Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.
Російського опозиціонера О.Навального оштрафували на 20 тис. рублів за організацію акції в Москві.