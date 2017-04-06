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11 марта, 18:08 • 116358 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123809 просмотра

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Европарламент призвал Россию освободить задержанных во время акций против коррупции

Европарламент призвал Россию освободить задержанных во время акций против коррупции

Киев  •  УНН

 • 11508 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Европарламентарии осудили задержание оппозиционного лидера Алексея Навального, а такой сотни других протестующих на демонстрациях в России, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

“Евродепутаты осудили задержание оппозиционного политика Алексея Навального и сотен других участников акций протеста 26 марта 2017 года”, — говорится в сообщении.

Европарламент осудил полицейские операции в Российской Федерации с целью предотвращения и разогнать мирные демонстрации против коррупции, а также осудил задержание сотен граждан, в том числе Алексея Навального, который организовал демонстрации.

Отмечается, что в акциях протеста приняли участие около 33-93 тысяч человек в более чем 80 городах.

Парламент выразил поддержку инициативе А.Навального по борьбе с коррупцией и осудил “постоянные усилия заставить его замолчать”.

“Европарламент призывает Комиссию, Европейскую внешнеполитическую службу и членов союза принять систематическим мерам против любых попыток отмывания денег или незаконных активов внутри внутри ЕС”, — сказано в сообщении.

Также было поручено парламентскому комитету по расследованию Панамских документов уделить дополнительное внимание любым следам подозрительных российских денежных потоков через банки, базирующиеся в ЕС.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта сообщил о тайной “империю” Дмитрия Медведева. Это вызвало волну протестных акций в разных городах России.

В Москве во время митингов 26 марта были задержаны по меньшей мере 1030 человек.

Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.

Российского оппозиционера А.Навального оштрафовали на 20 тыс. рублей за организацию акции в Москве.

Украинские Национальные Новости

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