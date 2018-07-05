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Європарламент відхилив суперечливу директиву щодо авторського права в інтернеті

Європарламент відхилив суперечливу директиву щодо авторського права в інтернеті

Київ • УНН

 • 8249 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Депутати Європарламенту в четвер, 5 липня, відхилили суперечливу директиву про авторське право, що зобов'язує онлайн-платформи ділитися з власниками авторських прав доходами і нести відповідальність за порушення авторських прав в інтернеті, передає УНН з посиланням на DW.

Проти законопроекту проголосували 318 парламентарів, за -278. Депутати можуть повернутися до питання захисту авторських прав в інтернеті у вересні.

Суперечливий законопроект серед іншого передбачає, що інтернет-гіганти, як Google і Facebook мають ділитися прибутками з видавцями, медіа та виконавцями.

Законопроект викликав критику з цілого ряду позицій. Найбільший спротив викликала стаття 13 документа, згідно з якою інтернет-платформи мають нести відповідальність за порушення авторських прав їхніми користувачами.

Полеміку викликала і стаття 11 законопроекту, яку опоненти охрестили "податком на посилання". Згідно з цією статтею, новинні агрегатори мали б оплачувати копіювання журналістських матеріалів великих медіа-компаній.

Критики реформи заявили, що це призведе до цензурування контенту на платформах на кшталт Youtube, які стали майданчиками для креативності.

Як повідомляв УНН, на знак протесту проти можливого ухвалення директиви напередодні голосування в Європарламенті портал "Вікіпедія" на день призупинив роботу в кількох європейських країнах.

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