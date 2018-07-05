Европарламент отклонил противоречивую директиву об авторском праве в интернете

Против законопроекта проголосовали 318 парламентариев, за -278. Депутаты могут вернуться к вопросу защиты авторских прав в интернете в сентябре.



Противоречивый законопроект среди прочего предусматривает, что интернет-гиганты, как Google и Facebook должны делиться доходами с издателями, медиа и исполнителями.



Законопроект вызвал критику по целому ряду позиций. Наибольшее сопротивление вызвала статья 13 документа, согласно которому интернет-платформы должны нести ответственность за нарушение авторских прав их пользователями.



Полемику вызвала и статья 11 законопроекта, которую оппоненты окрестили "налогом на ссылку". Согласно этой статье, новостные агрегаторы должны оплачивать копирования журналистских материалов больших медиа-компаний.



Критики реформы заявили, что это приведет к цензуре контента на платформах вроде Youtube, которые стали площадками для креативности.



Как сообщал УНН, в знак протеста против возможного принятия директивы накануне голосования в Европарламенте портал "Википедия" на день приостановил работу в нескольких европейских странах.



