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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23689 перегляди

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Європарламент сьогодні розгляне визнання Голодомору, як геноцид українців

Європарламент сьогодні розгляне визнання Голодомору, як геноцид українців

Київ • УНН

 • 520831 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні Європейський парламент планує розглянути та проголосувати за визнання Голодомору 90-х рр. в Україні, як геноцид українського народу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ЄП.

Цитата

“Заплановані дебати, а також призначене голосування на пленарному засіданні щодо визнання Голодомору 90-х рр. геноцидом — як масового вбивства голодом”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

14 грудня 2022, сенат Чехії за прикладом парламентів інших країн визнав Голодомор в Україні між 1932 та 1933 роками геноцидом, викликаним сталінським режимом.

Голод в Україні був визнаний актом геноциду США, Польщею, Угорщиною, країнами Балтії та іншими.

Геноцид — це навмисне та систематичне знищення національної, етнічної, релігійної чи культурної групи. Це злочин згідно з міжнародним правом.

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