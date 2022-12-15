Європарламент сьогодні розгляне визнання Голодомору, як геноцид українців

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“Заплановані дебати, а також призначене голосування на пленарному засіданні щодо визнання Голодомору 90-х рр. геноцидом — як масового вбивства голодом”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

14 грудня 2022, сенат Чехії за прикладом парламентів інших країн визнав Голодомор в Україні між 1932 та 1933 роками геноцидом, викликаним сталінським режимом.

Голод в Україні був визнаний актом геноциду США, Польщею, Угорщиною, країнами Балтії та іншими.

Геноцид — це навмисне та систематичне знищення національної, етнічної, релігійної чи культурної групи. Це злочин згідно з міжнародним правом.