Європарламент сьогодні розгляне визнання Голодомору, як геноцид українців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні Європейський парламент планує розглянути та проголосувати за визнання Голодомору 90-х рр. в Україні, як геноцид українського народу.
Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт ЄП.
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“Заплановані дебати, а також призначене голосування на пленарному засіданні щодо визнання Голодомору 90-х рр. геноцидом — як масового вбивства голодом”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
14 грудня 2022, сенат Чехії за прикладом парламентів інших країн визнав Голодомор в Україні між 1932 та 1933 роками геноцидом, викликаним сталінським режимом.
Голод в Україні був визнаний актом геноциду США, Польщею, Угорщиною, країнами Балтії та іншими.
Геноцид — це навмисне та систематичне знищення національної, етнічної, релігійної чи культурної групи. Це злочин згідно з міжнародним правом.