Европарламент сегодня рассмотрит признание Голодомора как геноцид украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Сегодня Европейский парламент планирует рассмотреть и проголосовать за признание Голодомора 90-х гг. в Украине как геноцид украинского народа.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ЕП.
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“Запланированы дебаты, а также назначено голосование на пленарном заседании по признанию Голодомора 90-х гг. геноцидом — как массового убийства голодом”, — говорится в сообщении.
Напомним
14 декабря 2022 года, сенат Чехии по примеру парламентов других стран признал Голодомор в Украине между 1932 и 1933 годами геноцидом, вызванным сталинским режимом.
Голод в Украине был признан актом геноцида США, Польшей, Венгрией, странами Балтии и другими.
Геноцид — это умышленное и систематическое уничтожение национальной, этнической, религиозной или культурной группы. Это преступление согласно международному праву.