Європарламент скасував плату за роумінг в ЄС з 15 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Європарламент проголосував за введення реформ щодо забезпечення безкоштовного роумінгу і рівності права доступу до інтернету в ЄС, при цьому нові правила в сфері європейських телекомунікацій почнуть діяти влітку 2017 року, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Так, з 15 червня 2017 року року всередині Євросоюзу буде скасована плата за роумінг і законодавчо закріплено рівність права доступу до інтернету.
Зазначається, що вихідний дзвінок з мобільного телефону всередині ЄС буде коштувати не більше 5 центів за хвилину розмови, а відправлення СМС - не більше 2 центів. Вартість мобільного інтернету в умовах європейського роумінгу становитиме не більше 5 центів за мегабайт. При цьому оператор мобільного зв'язку має право встановлювати рамки тривалості телефонних розмов за встановленою ціною і максимальну кількість СМС за найдешевшим тарифом.
Крім того, оператори зв'язку можуть пред'являти рахунки один одному по дзвінках, досконалим клієнтами в роумінгу. Для цього встановлена межа вартості: вона не повинна перевищувати 3,2 цента за хвилину, вартість СМС не повинна перевищувати 1 цент.
Як повідомляв УНН, сьогодні Європарламент підтримав надання "безвізу" Україні.