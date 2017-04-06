Европарламент отменил плату за роуминг в ЕС с 15 июня

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 26129 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100914 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116350 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175089 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128238 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123805 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116528 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106424 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107468 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103885 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Европарламент отменил плату за роуминг в ЕС с 15 июня

Европарламент отменил плату за роуминг в ЕС с 15 июня

Киев  •  УНН

 • 12685 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Европарламент проголосовал за введение реформ по обеспечению бесплатного роуминга и равенства права доступа к интернету в ЕС, при этом новые правила в сфере европейских телекоммуникаций начнут действовать летом 2017 года, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Так, с 15 июня 2017 года внутри Евросоюза будет отменена плата за роуминг и законодательно закреплено равенство прав доступа к интернету.

Отмечается, что исходящий звонок с мобильного телефона внутри ЕС будет стоить не более 5 центов за минуту разговора, а отправка СМС - не более 2 центов. Стоимость мобильного интернета в условиях европейского роуминга составит не более 5 центов за мегабайт. При этом оператор мобильной связи имеет право устанавливать рамки продолжительности телефонных разговоров по установленной цене и максимальное количество СМС за дешевому тарифу.

Кроме того, операторы связи могут предъявлять счета друг другу по звонкам, совершенным клиентами в роуминге. Для этого установлен предел стоимости: она не должна превышать 3,2 цента за минуту, стоимость СМС не должна превышать 1 цент.

Как сообщал УНН, сегодня Европарламент поддержал предоставление "безвизовых" Украина .

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