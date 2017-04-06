Европарламент отменил плату за роуминг в ЕС с 15 июня

Так, с 15 июня 2017 года внутри Евросоюза будет отменена плата за роуминг и законодательно закреплено равенство прав доступа к интернету.

Отмечается, что исходящий звонок с мобильного телефона внутри ЕС будет стоить не более 5 центов за минуту разговора, а отправка СМС - не более 2 центов. Стоимость мобильного интернета в условиях европейского роуминга составит не более 5 центов за мегабайт. При этом оператор мобильной связи имеет право устанавливать рамки продолжительности телефонных разговоров по установленной цене и максимальное количество СМС за дешевому тарифу.

Кроме того, операторы связи могут предъявлять счета друг другу по звонкам, совершенным клиентами в роуминге. Для этого установлен предел стоимости: она не должна превышать 3,2 цента за минуту, стоимость СМС не должна превышать 1 цент.

Как сообщал УНН, сегодня Европарламент поддержал предоставление "безвизовых" Украина .