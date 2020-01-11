Європарламент позбавив недоторканності каталонського євродепутата
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Європейський парламент зняв недоторканність з ув'язненого в Іспанії депутата Європарламенту Оріола Жункераса. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Президент Європарламенту Девід Сассолі заявив, що рішенням Виборчого комітету Іспанії та Верховного суду у цьому місяці Жункерасу заборонили приступати до роботи євродепутатом.
Раніше суд Європейського Союзу визнав неправомірність ув'язнення в Іспанії депутата Європарламенту Оріола Жункераса через депутатський імунітет.
Нагадаємо, глава Каталонії виступив за нове голосування з питання незалежності автономії.