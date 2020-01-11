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Європарламент позбавив недоторканності каталонського євродепутата

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Європейський парламент зняв недоторканність з ув'язненого в Іспанії депутата Європарламенту Оріола Жункераса. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Президент Європарламенту Девід Сассолі заявив, що рішенням Виборчого комітету Іспанії та Верховного суду у цьому місяці Жункерасу заборонили приступати до роботи євродепутатом.

Раніше суд Європейського Союзу визнав неправомірність ув'язнення в Іспанії депутата Європарламенту Оріола Жункераса через депутатський імунітет.

Нагадаємо, глава Каталонії виступив за нове голосування з питання незалежності автономії.

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