Европарламент лишил неприкосновенности каталонского евродепутата
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Европейский парламент снял неприкосновенность с заключенного в Испании депутата Европарламента Ориоль Жункераса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Президент Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что решением Избирательного комитета Испании и Верховного суда в этом месяце Жункерасу запретили приступать к работе евродепутатом.
Ранее суд Европейского Союза признал неправомерность заключения в Испании депутата Европарламента Ориоль Жункераса через депутатский иммунитет.
Напомним, глава Каталонии выступил за новое голосование по вопросу независимости автономии.