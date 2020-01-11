Европарламент лишил неприкосновенности каталонского евродепутата

Президент Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что решением Избирательного комитета Испании и Верховного суда в этом месяце Жункерасу запретили приступать к работе евродепутатом.

Ранее суд Европейского Союза признал неправомерность заключения в Испании депутата Европарламента Ориоль Жункераса через депутатский иммунитет.

Напомним, глава Каталонии выступил за новое голосование по вопросу независимости автономии.