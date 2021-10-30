Європарламент подав на Єврокомісію до Європейського суду

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Механізм верховенства закону ЄС, який учасники саміту ЄС схвалили у грудні 2020 року, набрав чинності, але досі не застосовувався. Він передбачає, що Єврокомісія може скорочувати видачу коштів із спільного бюджету тим країнам, де існує загроза нецільового використання грошей через порушення верховенства закону.

Польща та Угорщина, побоюючись, що новий регламент може бути застосований проти них, подали позови проти механізму верховенства права до Європейського суду. Рішення очікується за кілька місяців, і до цього Єврокомісія вирішила не поспішати з його застосуванням.

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За словами Сассолі, Європарламент очікує, що Єврокомісія діятиме послідовно і втілить у життя заяви її голови Урсули фон дер Ляйєн, яка пригрозила Польщі санкціями, якщо та наполягатиме на верховенстві національних законів над законодавством Євросоюзу. “За словами повинні слідувати справи”, — заявив голова парламенту.