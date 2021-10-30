Европарламент подал на Еврокомиссию в Европейский суд
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Европарламент подал в Европейский суд Еврокомиссию за то, что та не активировала регламент о наказаниях за нарушение верховенства закона в государствах, входящих в Евросоюз. Об этом заявил глава Европарламента Давид Сассоли в пятницу, 29 октября, передает УНН.
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Механизм верховенства закона ЕС, который одобрили участники саммита ЕС в декабре 2020 года, вступил в силу, но до сих пор не применялся. Он предусматривает, что Еврокомиссия может сокращать выдачу средств из общего бюджета странам, где существует угроза нецелевого использования денег из-за нарушения верховенства закона.
Польша и Венгрия, опасаясь, что новый регламент применим против них, подали иски против механизма верховенства права в Европейский суд. Решение ожидается через несколько месяцев, и до этого Еврокомиссия решила не торопиться с его применением.
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По словам Сассоли, Европарламент ожидает, что Еврокомиссия будет действовать последовательно и воплотит в жизнь заявления ее председателя Урсулы фон дер Ляйен, которая пригрозила Польше санкциями, если та будет настаивать на верховенстве национальных законов над законодательством Евросоюза. “По словам должны следовать дела”, — заявил глава парламента.