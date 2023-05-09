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Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік

Європарламент підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік

Київ • УНН

 • 761257 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. Європейський парламент сьогодні підтримав продовження безмитної торгівлі з Україною ще на рік, заходи стосуються сільськогосподарської продукції, повідомляють у євроінституції, пише УНН.

Цитата

"Європарламент дав зелене світло призупиненню імпортних мит ЄС на український експорт сільськогосподарської продукції ще на один рік, щоб підтримати економіку країни", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Депутати Європарламенту схвалили пропозицію продовжити дію призупинення імпортних мит, антидемпінгових мит і гарантій щодо українського експорту до Європейського Союзу ще на рік на тлі агресивної війни росії яка перешкоджає здатності України торгувати з рештою світу, 537 голосами, з 42 "проти" і 38 тих, хто утримався.

Призупинення мит стосується фруктів і овочів, на які поширюється система вхідних цін, а також сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, на які поширюється дія тарифних квот. Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з 1 січня 2023 року промислова продукція підпадає під нульове мито, тому її не включено до нової пропозиції.

"Після схвалення Радою ЄС цей захід буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС і він застосовуватиметься з наступного дня після публікації", - вказано у повідомленні.

Доповнення

Відносини між ЄС та Україною регулюються Угодою про асоціацію. Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, яка входить до угоди, забезпечила преференційний доступ до ринку ЄС для українського бізнесу з 2016 року.

За даними Єврокомісії, ЄС є найбільшим торговим партнером України, на частку якого припадає 39,5% її торгівлі у 2021 році. Україна є 15-м найбільшим торговим партнером ЄС, на яку припадає близько 1,2% загальної торгівлі ЄС.

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