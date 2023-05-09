Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год

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"Европарламент дал зеленый свет приостановке импортных пошлин ЕС на украинский экспорт сельскохозяйственной продукции еще на один год, чтобы поддержать экономику страны", - говорится в сообщении.

Детали

Депутаты Европарламента одобрили предложение продлить действие приостановления импортных пошлин, антидемпинговых пошлин и гарантий в отношении украинского экспорта в Европейский Союз еще на год на фоне агрессивной войны россии, которая препятствует способности Украины торговать с остальным миром, 537 голосами, с 42 "против" и 38 воздержавшихся.

Приостановление пошлин касается фруктов и овощей, на которые распространяется система входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, на которые распространяется действие тарифных квот. В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС с 1 января 2023 года промышленная продукция подпадает под нулевую пошлину, поэтому она не включена в новое предложение.

"После одобрения Советом ЕС эта мера будет опубликована в Официальном журнале ЕС и будет применяться со следующего дня после публикации", - указано в сообщении.

Дополнение

Отношения между ЕС и Украиной регулируются Соглашением об ассоциации. Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, которая входит в соглашение, обеспечила преференциальный доступ к рынку ЕС для украинского бизнеса с 2016 года.

По данным Еврокомиссии, ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, на долю которого приходится 39,5% ее торговли в 2021 году. Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС, на которую приходится около 1,2% общей торговли ЕС.