Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год

ukru
13 марта, 19:26 • 80516 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 118767 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 113290 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 112795 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 104970 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100491 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111882 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132086 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 175817 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 206738 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 41748 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 25629 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 53380 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 39672 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 83889 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 175820 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 206740 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 147908 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 154346 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 190771 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 78215 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 105697 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122499 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158024 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164755 просмотра
Актуальное
Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год

Европарламент поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год

Киев • УНН

 • 761250 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Европейский парламент сегодня поддержал продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год, меры касаются сельскохозяйственной продукции, сообщают в евроинституте, пишет УНН.

Цитата

"Европарламент дал зеленый свет приостановке импортных пошлин ЕС на украинский экспорт сельскохозяйственной продукции еще на один год, чтобы поддержать экономику страны", - говорится в сообщении.

Детали

Депутаты Европарламента одобрили предложение продлить действие приостановления импортных пошлин, антидемпинговых пошлин и гарантий в отношении украинского экспорта в Европейский Союз еще на год на фоне агрессивной войны россии, которая препятствует способности Украины торговать с остальным миром, 537 голосами, с 42 "против" и 38 воздержавшихся.

Приостановление пошлин касается фруктов и овощей, на которые распространяется система входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, на которые распространяется действие тарифных квот. В соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС с 1 января 2023 года промышленная продукция подпадает под нулевую пошлину, поэтому она не включена в новое предложение.

"После одобрения Советом ЕС эта мера будет опубликована в Официальном журнале ЕС и будет применяться со следующего дня после публикации", - указано в сообщении.

Дополнение

Отношения между ЕС и Украиной регулируются Соглашением об ассоциации. Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, которая входит в соглашение, обеспечила преференциальный доступ к рынку ЕС для украинского бизнеса с 2016 года.

По данным Еврокомиссии, ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины, на долю которого приходится 39,5% ее торговли в 2021 году. Украина является 15-м крупнейшим торговым партнером ЕС, на которую приходится около 1,2% общей торговли ЕС.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаполитикаАгроновости

Обратиться по вопросам размещения рекламы