Європарламент обговорив питання повернення депортованих до росії українських дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Європейський парламент обговорив питання повернення українських дітей, незаконно депортованих на територію росії. Євродепутати повідомили, що наразі їх кількість може сягати від 16 до 300 тисяч, повідомляє УНН з посиланням на Telegram Мінреінтеграції.
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Зазначається, що депутати пояснили такі цифри тим, що росіяни почали вивозити українських дітей ще з 2014 року, після окупації Криму та Донецької, Луганської областей. Вони наголосили, що насильницька депортація знову стала можливою, тому що подібні злочини, скоєні в СРСР, свого часу "не були засуджені", а винні "ніколи не переслідувалися на міжнародному рівні".
"Втім, нині світова спільнота врахувала цей факт і Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора володимира путіна та російської уповноваженої з прав дитини марії львової-бєлової", - зауважили в Мінреінтеграції.
Повідомляється, що Євросоюз надалі продовжує підтримувати Україну в розслідуваннях воєнних злочинів і злочинів проти людяності.
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"Комісія ЄС вже виділила Міжнародному кримінальному суду в Гаазі понад 10 мільйонів євро, а також ідентифікувала 16 російських посадових осіб, відповідальних за примусове переміщення дітей із тимчасово окупованих територій. Наступним кроком спільних зусиль буде конференція, організована Єврокомісією та Польщею. Вона покликана об’єднати міжнародні зусилля для пошуку насильно вивезених з України дітей", - поінформували в міністерстві.
Нагадаємо
19 квітня в Україну прибули експерти третього механізму ОБСЄ для збору даних і фактів депортації росією українських дітей, включно з незаконним усиновленням та асиміляцією в рф.